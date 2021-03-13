Зеленский объявил войну "олигархическому классу"

Он не нуждается в дополнительной мотивации от международных партнеров.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен бороться с представителями крупного бизнеса, которые создают монополии, контролируют СМИ и оказывают влияние на чиновников, сообщает zakon.kz.

Как отмечает ТАСС, в этом процессе не важны конкретные фамилии и дополнительные мотивации со стороны Запада.

Мы работаем над тем, чтобы вернуть в Украину справедливость, а ее главный принцип заключается в том, что мы четко видим разницу между понятиями "большой бизнес" и "олигархический класс". Фамилии здесь не имеют никакого значения: [Игорь] Коломойский или [Петр] Порошенко, [Ринат] Ахметов, [Виктор] Пинчук, [Дмитрий] Фирташ или кто-либо другой. Важно одно: ты готов работать законно и прозрачно или хочешь и в дальнейшем создавать монополии, контролировать средства массовой информации, влиять на депутатов и других государственных служащих. Первое поддерживается, а второе заканчивается, - заверил он в видеообращении к согражданам.

Президент добавил, что не нуждается в дополнительной мотивации от международных партнеров в этих вопросах, но всегда благодарен за поддержку.

В первую очередь мы сами должны себя защитить, вместо нас этого никто не сделает. Украина может самостоятельно принимать решения, чтобы себя защитить и восстановить справедливость. Может, хочет и будет, а тем, кто до сих пор в этом сомневается, - до следующего заседания Совета национальной безопасности и обороны, - заключил Зеленский.

Украинский лидер напомнил, что последними решениями СНБО, которые касались санкций, стали ограничения против главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука, связанных с ним компаний, оппозиционных телеканалов и ряда других лиц и предприятий.

Украина, продолжил президент, "дает сдачи всем тем, кто долгие годы наносил удары, пользуясь ее слабостью, отсутствием законности, порядка и справедливости".

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