Семья Джорджа Флойда получит компенсацию 27 млн долларов

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Решение о выплате принял накануне городской совет во время закрытого совещания.
Власти американского города Миннеаполис выплатят 27 миллионов долларов за досудебное урегулирование гражданского иска семье Джорджа Флойда, сообщает zakon.kz.
Решение о выплате принял накануне городской совет во время закрытого совещания, передает телеканал NBC.
Семья Флойда подала в суд на власти Миннеаполиса в июле 2020 года. Истцы утверждали, что полиция нарушила права погибшего, а также не смогла должным образом обучить своих сотрудников и уволить нарушителей закона.
Мужчину в автомобиле остановили полицейские, проверяя информацию об использовании фальшивых банкнот. Ему приказали отойти от машины. Затем офицеры повалили его на землю и надели наручники. Один из копов прижал мужчину к земле, нажав на шею коленом. За всем этим наблюдают напарники полицейского и прохожие. Кто-то из них вызвал скорую, но в больницу его привезли уже мертвым. Причина смерти — остановка сердца.
Смерть Флойда вызвала беспорядки и протесты в США и Европе.
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