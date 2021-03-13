Семья Джорджа Флойда получит компенсацию 27 млн долларов

Решение о выплате принял накануне городской совет во время закрытого совещания.

Власти американского города Миннеаполис выплатят 27 миллионов долларов за досудебное урегулирование гражданского иска семье Джорджа Флойда, сообщает zakon.kz.

Решение о выплате принял накануне городской совет во время закрытого совещания, передает телеканал NBC.

Семья Флойда подала в суд на власти Миннеаполиса в июле 2020 года. Истцы утверждали, что полиция нарушила права погибшего, а также не смогла должным образом обучить своих сотрудников и уволить нарушителей закона.

Мужчину в автомобиле остановили полицейские, проверяя информацию об использовании фальшивых банкнот. Ему приказали отойти от машины. Затем офицеры повалили его на землю и надели наручники. Один из копов прижал мужчину к земле, нажав на шею коленом. За всем этим наблюдают напарники полицейского и прохожие. Кто-то из них вызвал скорую, но в больницу его привезли уже мертвым. Причина смерти — остановка сердца.

Смерть Флойда вызвала беспорядки и протесты в США и Европе.

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