Под Алматы сошла лавина

Всего по Алматинскому региону имеется 165 лавиноопасных участков.

8 тыс. кубометров снежной массы были сброшены для безопасности проезда машин на участке автодороги "БАО-Космостанция", сообщает zakon.kz.

Спуск организовали и провели специалисты ДЧС города Алматы, ГУ "Казселезащита", специализированной организации ТОО "NORMAL WORK",​ ​ "Центр медицины катастроф", Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС РК и кинологический расчет на основании рекомендации РГП "Казгидромет"​.

В ходе проведения профилактических работ никто не пострадал.

Всего по Алматинскому региону имеется 165 лавиноопасных участков, из них наибольшую опасность для жителей и туристов города представляют 18 лавиноопасных участков, расположенных в районе ВСК "Медео", ГЛК "Шымбулак" и Большого алматинского озера. пресс-служба ДЧС города Алматы

Постами РГП "Казгидромет" и ГУ "Казселезащита" осуществляется постоянный мониторинг за снеголавинной обстановкой. На неотложные меры на базе АГЭТУ ГУ "Казселезащита" создана и приведена в постоянную готовность аварийно-механизированная бригада.

ДЧС города Алматы напоминает, что в горных районах, из-за выпадения значительных осадков и неустойчивым состоянием снежного покрова, возможны сходы снежных лавин. В связи с чем, не рекомендуется выход на крутые заснеженные склоны.

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