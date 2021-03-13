Два человека погибли на трассе "Самара-Шымкент"

Pontiac столкнулся с грузовиком DAF.

ДТП со смертельным исходом произошло в Актюбинской области, сообщает zakon.kz.

12 марта водитель автомобиля Pontiac-Viva двигаясь по трассе "Самара-Шымкент" не справился с рулевым управлением, и машина ушла в занос.

Это произошло в районе поселка Калыбай на скользком участке дороги.

Pontiac столкнулся с грузовиком DAF стоящем в попутном направлении. 58-летний мужчина - водитель и 58-летняя женщина - пассажир "Pontiac" скончались на месте.

Основными причинами ДТП на дорогах является самонадеянность водителей. Водители, зачастую зная правила дорожного движения игнорируют их, превышают установленную скорость движения, не соблюдают интервал движения. Все это приводит к печальным последствиям. Дорога не прощает ошибок. начальник ДП Актюбинской области Атыгай Арыстанов

С начала года на дорогах области произошло 96 ДТП, где 12 погибло и 135 человек получили различные телесные повреждения.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!