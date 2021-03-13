Из каких стран казахстанцы привезли коронавирус

Приложение zakon.kz
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По результатам ПЦР-анализа, 631 граждан РК прилетели без справок.
12 марта в Казахстан прибыло 24 международных авиарейса, сообщает zakon.kz.
Рейсы прибыли из Италии, Шри-Ланки, КНР, ОАЭ, Египта, Турции, Грузии, Российской Федерации, Республики Беларусь, Узбекистана и Кыргызстана.
Из 3 599 авиапассажиров справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования были у 3 326 человек, без справок прибыло 273 гражданина РК, говорится в сообщении комитета санитарно-эпидемиологического контроля.
Прибывшие без справок граждане Казахстана протестированы на COVID-19 методом ПЦР-анализа и ожидают свои результаты в карантинном стационаре.
Данные о результатах ПЦР-анализа прибывших без справок граждан Казахстана за 11 марта 2021 года.
По результатам ПЦР-анализа, из 631 граждан РК, прилетевших без справок, у четырех пассажиров выявлена коронавирусная инфекция. Из них, два пассажира прибыли рейсом Дубай – Нур-Султан, один пассажир прибыл рейсом Москва – Нур-Султан, еще один пассажир – рейсом Шарм-эль-Шейх – Нур-Султан.
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