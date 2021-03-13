Как поститься без вреда для здоровья

Пост начинается 15 марта.

Великий пост в 2021 году у православных начинается 15 марта, сообщает zakon.kz.

РИА Новости рассказывает о том, сколько продлится и когда закончится пост, какие продукты можно есть, чего нельзя делать, а также как правильно подготовиться.

Что такое Великий пост

Великий пост – это главный в христианстве период воздержания. Он длится целых семь недель, во время которых верующему нельзя питаться скоромной пищей, а также воздерживаться от вредных привычек и различного рода увеселений.

Когда проходит Великий пост в 2021 году

Даты начала и окончания Великого поста из года в год меняются. Они зависят от того, на какое число выпадет Пасха. В 2021 году его начало приходится на 15 марта, а конец – на 1 мая.

Правила питания в Великий пост 2021

Во время сорокадневного поста верующие воздерживаются от скоромного питания. Суть в том, что, согласно вероучению, человек через пищевые ограничения должен приучить себя к воздержанию от грехов.

Что можно есть - список разрешенных продуктов

- Овощи

- Фрукты

- Крупы

- Кондитерские изделия без добавления сливочного масла

- Соевые заменители мяса и молока

- Морепродукты: мидии, устрицы, кальмары и т.д.

Чего нельзя есть

- Красное мясо

- Мясо птицы

- Рыба

- Молочные продукты

- Кондитерские изделия с добавлением сливочного масла, молока и т.д.

- Яйца

Что можно и чего нельзя делать

Великим постом верующие больше времени посвящают молитве. Прежде всего в храме, где проходят особые службы. Поэтому священники рекомендуют чаще посещать богослужения в постное время.

И конечно, верующему необходимо быть внимательнее к своим близким. Не рекомендуется ссориться и обижать.

Верующим рекомендуется воздержаться от праздников и веселья. Нельзя предаваться вредным привычкам и страстям, поэтому рекомендуется не курить в пост.

Кому разрешается не соблюдать пост

По уставу, пост должны соблюдать все христиане. Однако есть исключения. Церковь разрешает не поститься детям до семи лет, а также беременным и кормящим женщинам.

Кроме того, допускается послабление по медицинским причинам. Например, при тяжелых хронических заболеваниях.

Как подготовиться к посту

В Церкви перед постом есть три подготовительные недели. Их цель - мягко подвести верующего к периоду многодневного воздержания.А диетологи рекомендуют постепенно исключать из рациона жирную пищу, добавляя больше продуктов с содержанием клетчатки. Таким образом, к началу Великого поста организм без ущерба перестроится.

Католический Великий пост в 2021 году

Католики тоже соблюдают Великий пост. Он у них начинается раньше - в этом году 17 февраля. А заканчивается он на Пасху, которая выпадает на 4 апреля.

В отличие от православных, у католиков Великий пост мягче.

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