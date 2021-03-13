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Токаев наградил музыковеда Юрия Аравина

Фото: tildacdn.com 13 марта 2021, 12:35

Указ подписал Токаев.

Орденом "Отан" награжден Юрий Аравин, сообщает zakon.kz.

Указ, подписанный Касым-Жомартом Токаевым, опубликован на сайте Акорды.

За выдающиеся заслуги в пропаганде и развитии национальной культуры и музыкального искусства наградить орденом "Отан" Аравина Юрия Петровича – музыковеда, - говорится в официальном сообщении.

Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.

Юрий Петрович Аравин - казахстанский музыковед, музыкальный педагог, профессор. Заслуженный деятель Казахстана (1995).

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