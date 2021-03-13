Мало запретить продажу сельхозземель иностранцам. Надо запретить и приватизацию - Рахимбеков

Почти 18 лет действия Земельного кодекса показали – из более, чем 200 млн гектаров земель сельскохозяйственного назначения приватизированы всего лишь 1,8 млн.

12 марта президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил в Мажилис законопроект, запрещающий продажу и аренду земель иностранцам. Первый заместитель Председателя партии "Ауыл", член НСОД Толеутай Рахимбеков в телефонном разговоре с корреспондентом zakon.kz прокомментировал законопроект.

По его словам, Народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл" еще в своей предвыборной программе четко обозначила свою позицию по земельному вопросу.

- Продажу земель сельскохозяйственного значения, равно, как и сдачу их в аренду иностранцам, а также юридическим лицам с любой долей участия иностранцев, надо категорически запретить. Это и мое личное твердое мнение и убеждение.

Кроме того, надо запретить и приватизацию земель сельскохозяйственного назначения, в том числе и казахстанцам.

У нас в Земельном Кодексе 2003 года предусмотрена норма о сдаче земли в аренду до 49 лет. Я считаю этого достаточно. Даже если молодой человек начинает в 20 лет заниматься сельхозбизнесом, соответственно будет делать это до 69 лет. Если он использует землю рационально и эффективно, то тогда можно дать ему право дальнейшей аренды земли – пусть передает дело по наследству.

Но почти 18 лет действия Земельного кодекса показали – из более, чем 200 млн гектаров земель сельскохозяйственного назначения приватизированы всего лишь 1,8 млн. И то – это, в основном, поливные земли в южном Казахстане. А также земли вокруг крупных городов, которые брали как земли сельхозназначения, затем переводили их в ИЖС (индивидуальное жилищное строительство) и торговали этими участками.

- Как скоро на ваш взгляд удастся провести законопроект через Мажилис?

- Общий настрой общественности понятен – депутаты, думаю, поддержат. Сейчас начало марта, может быть даже до 1 июля успеют. В крайнем случае, до конца этого года, когда у нас заканчивается мораторий. А это к концу года (мораторий на отдельные положения Земельного кодекса, касающийся сдачи сельхозземель в аренду).

- Часто можно слышать, что такая инициатива отпугнет иностранных инвесторов

- Когда некоторые деятели говорят, что к нам не приходят иностранные инвесторы из-за того, что нет частной собственности на землю, всегда хочется ответить: ребята, успокойтесь! Даже наши инвесторы не спешат вкладывать в сельское хозяйство деньги на долгосрочной основе по одной простой причине - у нас в стране нет устойчивой аграрной политики.

И радетелям, жаждущим продавать землю, сдавать в аренду, приводящим в пример США, Канаду, Австралию и т.д., хочется ответить следующим образом: для принятия любого подобного решения, необходимо учитывать менталитет народа. У казахов, как, впрочем, и у русских, никогда не было частной собственности на землю. Оба народа – общинные. Русские владели землей общинами, казахи – родами. Не было такого, чтобы какой-то бай, владел землей. На Западе – да. У них религия католицизм, культ единоличия, собственность на все, в том числе, и на землю.

А когда у нас аграрная политика станет устойчивой – появятся и правила игры, тогда и деньги будут вкладываться в село, в сельское хозяйство.

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