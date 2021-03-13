Экс-президент Боливии Аньес арестована по обвинениям в госизмене

Приложение zakon.kz
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Ранее два министра правительства Аньес, юстиции и энергетики, были задержаны на севере страны.
Бывшего президента Боливии Жанин Аньес арестовали по обвинению в терроризме, измене и преступном сговоре, сообщает zakon.kz.
Об этом сообщил глава МВД страны Эдуардо дель Кастильо на своей странице в Twitter.
Я сообщаю боливийцам, что госпожа Жанин Аньес уже задержана и в настоящее время находится в руках полиции. Эдуардо дель Кастильо
12 марта прокурор по антикоррупционным делам Боливии Омар Альсидес выдал ордер на арест бывшего временного президента.
В ответ на это Аньес обвинила действующие боливийские власти в политическом преследовании.
Меня обвиняют в участии в перевороте, которого не было, – заявила она также в Twitter.
Особая прокуратура Боливии 12 марта выдала ордер на арест в общей сложности десяти чиновников федерального правительства. В их число, помимо экс-президента, попали бывший глава ее администрации Йерко Нуньес и экс-глава МВД Артуро Мурильо.
Ранее два министра правительства Аньес, юстиции и энергетики, были задержаны на севере страны. Что же касается бывших глав МВД и минобороны, они, по данным полиции, в конце 2020 года сбежали в Бразилию.
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