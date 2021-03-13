770 тысяч тенге выманил мошенник, обещая помочь трудоустроиться

Злоумышленник ловко придумывал различные причины для получения денег, а когда потерпевший заподозрил неладное, отключил телефон и исчез.

Чтобы помочь трудоустроиться, мошенник в Алматинской области просил более 700 тысяч тенге, сообщает zakon.kz.

41-летний житель города Уштобе обратился с заявлением в дежурную часть Каратальского РОП, что некий аферист завладел его деньгами. А именно суммой 770 тысяч тенге.

В ходе досудебного расследования потерпевший пояснил, что ему на телефон позвонил мужчина и заявил, что знает о его финансовых трудностях и желании найти хорошую высокооплачиваемую работу. После чего предложил помощь в трудоустройстве. Получив согласие, пояснил, что для получения квалифицированной работы, надо пройти соответствующие курсы. Первоначально потерпевший отправил на указанный счет первый взнос, потом вторую часть и позже остальную сумму денег. Злоумышленник ловко придумывал различные причины для получения денег, а когда потерпевший заподозрил неладное, отключил телефон и исчез. начальник Каратальского РОП Рауан Абдраимов

К раскрытию преступления были привлечены сотрудники Управления криминальной полиции Департамента полиции Алматинской области, которые в короткие сроки смогли установить мошенника, оказавшегося 36-летним жителем города Уштобе. Для задержания подозреваемого сыщики выехали в Алматы, где выяснили, что тот уже задержан за несколько фактов мошенничеств сыщиками южной столицы и взят под стражу. В ходе допроса задержанный признался в хищении вышеуказанных денежных сумм.

Этот пример наглядно демонстрирует изобретательность мошенников, которые, прикрываясь благородными намерениями, обманывают свои жертвы. Пожалуйста, не верьте незнакомым и малознакомым людям, обещающим Вам помощь сомнительными способами в обход закона, – предостерег Абдраимов.

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