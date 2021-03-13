Экипаж МКС сообщил о продолжающейся утечке воздуха

Об этом сообщил космонавт Сергей Рыжиков.

Утечка воздуха из промежуточной камеры российского модуля "Звезда" Международной космической станции (МКС) продолжается, несмотря на заделку двух трещин, сообщает zakon.kz.

По информации РИА Новости, космонавт Сергей Рыжиков сообщил, что давление в промежуточной камере модуля "Звезда" составляет 678 миллиметров ртутного столба.

Днем ранее после закрытия люка в отсек оно составляло 730 миллиметров ртутного столба, таким образом за 11,5 часов давление в камере снизилось на 52 миллиметра ртутного столба, - говорится в сообщении.

Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В октябре 2020 года экипаж обнаружил первую трещину в промежуточной камере модуля "Звезда" и в марте 2021 года заделал ее.

Из-за негерметичности, которая эквивалентна отверстию диаметром 0,2 миллиметра, давление воздуха на станции падает за сутки до 0,4 миллиметра ртутного столба, однако это далеко до аварийных значений - от 0,5 миллиметра в минуту.

Для компенсации утечки МКС регулярно требуется надувать воздухом, азотом и кислородом. Их запасы имеются как на станции, так и подвозятся с Земли на грузовых кораблях.

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