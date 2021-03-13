В Москве полиция разогнала форум оппозиции

Среди задержанных Сергей Соколов, Юля Галямина, Евгений Ройзман, Илья Яшин, Владимир Кара-Мурза.

Сотрудники полиции пришли на Всероссийский форум муниципальных депутатов "Муниципальная Россия", организованный "Открытой Россией" (связана с Михаилом Ходорковским), сообщает zakon.kz.

Полиция сообщила, что проведение форума, на котором собрались более 100 человек, незаконно "из-за деятельности нежелательной организации", передает РБК ссылаясь на пресс-службу "Открытой России".

Среди задержанных Сергей Соколов, Юля Галямина, Евгений Ройзман, Илья Яшин, Владимир Кара-Мурза.

Корреспондент "Коммерсанта" сообщает, что в зале находились около 150 человек, в задержаниях принимали участие более 40 сотрудников полиции.

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