Как избежать развития сахарного диабета

По словам врача, лучшая профилактика данного заболевания - отсутствие избыточного веса.

Врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Юлия Мануйлова назвала способы избежать развития сахарного диабета. По ее словам, лучшей профилактикой данного заболевания будет отсутствие избыточного веса, передает zakon.kz.

Как отметила врач в беседе со "Звездой", люди, у которых есть предрасположенность к сахарному диабету, могут избежать возникновения опасной болезни, если будут соблюдать ряд простых правил.

Если, например, у человека есть избыточный вес, то он находится в группе риска по возникновению диабета. И ему необходимо минимум раз в год сдавать кровь на глюкозу. Причем делать это надо не в домашних условиях с помощью глюкометра, а в условиях лаборатории. Если у человека нормальный вес, то чтобы избежать сахарного диабета, даже если у него есть наследственность, есть родственники с сахарным диабетом второго типа, то основная профилактика сахарного диабета - это нормальный вес. Чем меньше вес - тем меньше риск заболеть, - объяснила эксперт.

При этом медик дала несколько советов, как сохранить свой вес в пределах нормы.

Чтобы не поправиться или если хочется похудеть, нужно чтобы расход калорий был больше, чем их приход. Грубо говоря, надо меньше есть и больше двигаться. Для этих целей подойдет любая диета, если она будет с ограничением калорийности. Это должна быть не кратковременная диета, а привычка правильно есть. Это на всю жизнь... Мы оговариваем с пациентами, что надо исключить из их рациона. Но исключить нужно навсегда, - отметила Мануйлова.

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