Клип Димаша Кудайбергена возглавил рейтинг MTV USA

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Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.
Клип известного казахстанского исполнителя Димаша Кудайбергена возглавил недельный рейтинг MTV USA, передает zakon.kz.
Мой клип на песню Across Endless Dimensions сегодня занял первое место на MTV USA. Большое спасибо за ваши голоса. Вы всегда во всем меня поддерживаете. Большое спасибо, - написал певец на своей странице в Instagram.
Димаша Кудайбергена с победой в рейтинге поздравил ведущий программы Friday Livestream MTV Кеван Кенни.
Поздравления Димашу за 19-ую огненную неделю и вход в десятку самых востребованных артистов на MTV, - написал он на своей странице в Twitter.
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