Акимат Алматы обратился к автолюбителям

Водителей предупредили, что препятствующий проведению работ по уборке снега автотранспорт будет перемещен эвакуатором.

В Алматы в течение нескольких дней ожидаются осадки, передает zakon.kz.

По прогнозу "Казгидромета", вечером 13 марта ожидается выпадение смешанных осадков в виде дождя и снега, которые с перерывами продлятся до среды, 17 марта. Днем 14 марта ожидаются сильные осадки при температуре плюс 2 градуса. В остальные дни прогнозируются слабые осадки. Температура воздуха в ночные периоды может опускаться до минус 7 градусов.

В пресс-службе акимата города сообщили, что "для предупреждения подтоплений и гололедных явлений акиматами районов организованы круглосуточные дежурства подрядных организаций".

В целях обеспечения коммунальными службами оперативного и качественного проведения снегоуборочных работ просим автолюбителей отнестись с пониманием, по возможности ограничить движение по городу и не парковать личный автотранспорт на обочинах дорог. Предупреждаем, что препятствующий проведению работ по уборке снега автотранспорт будет перемещен эвакуатором. При острой необходимости поездки на личном транспорте призываем водителей снизить скорость, увеличить дистанцию между автомобилями и избегать резких маневров в связи с повышенным риском возникновения аварий, - обратились к алматинским автолюбителям власти города.

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