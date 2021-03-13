Фото акима Усть-Каменогорска возмутило пользователей Сети

Причина - на ней чиновник без маски.

Распространяемую в соцсетях фотографию акима Усть-Каменогорска Жаксылыка Омара, на которой он без маски, впервые прокомментировали в Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля ВКО, передает zakon.kz.

Как сообщает arnapress.kz, снимок вызвал широкий общественный резонанс, так как в настоящее время в регионе действуют ограничения, согласно которым ношение маски является обязательной санитарной мерой при нахождении на улице и в местах массового скопления людей.

На резонансном фото Жаксылык Омар запечатлен с гостями спортивного мероприятия, прошедшего во Дворце спорта имени Б. Александрова 6 марта.

В соответствии с постановлениями главных государственных санитарных врачей РК и области, разрешено проведение спортивных мероприятий со зрителями, при заполняемости не более 20%, - напомнили в ДСЭК ВКО.

В ведомстве уточнили, что в настоящее время по данному факту после обращений граждан должностными лицами Усть-Каменогорского городского управления санитарно-эпидемиологического контроля ДСЭК ВКО ведется разбирательство. Поступившие материалы будут рассматриваться в установленном законодательством сроке.

Нахождение Восточно-Казахстанской области в "зеленой" зоне не отменяет необходимость соблюдения отдельных санитарных ограничений, установленных соответствующими постановлениями главных государственных санитарных врачей РК и области, - подчеркнули в пресс-службе ДСЭК ВКО.

Ранее фотография Жаксылыка Омара, на которой он без маски, разлетелась по соцсетям, вызвав возмущение у пользователей, которые требуют привлечения чиновника к ответственности за нарушение ограничительных мер.

Подобный скандал разразился ранее в правоохранительных органах Семея, когда в Сеть попала фотография полицейских, отдыхающих в сауне с нарушением санитарных норм. Эта гулянка обернулась стражам порядка увольнениями и выговорами.

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А в январе на всю страну "прославились" семейские депутаты, опубликовав коллективный снимок без масок. Как позже пояснил секретарь гормаслихата, на момент съемки они "задержали дыхание". Однако в ДСЭК этот аргумент не сочли состоятельным и выписали всем присутствующим на фото штрафы.

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