Крушение военного самолета: четверо погибли, двоих госпитализировали

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Пострадавшие доставлены в ГКБ №4.
В результате крушения военного самолета под Алматы погибли четверо, двоих госпитализировали, передает zakon.kz.
13 марта в 17:25 поступила информация от диспетчерской службы аэропорта Алматы о том, что в 17:22 военный самолет АН-26 сообщением Нур-Султан - Алматы пропал с радаров и совершил аварийную посадку в аэропорту Алматы. (...) По предварительным данным, четыре человека погибли, двое пострадавших доставлены в Городскую клиническую больницу №4 Алматы. пресс-служба МЧС РК
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По данным ведомства, на месте работает 10 реанимационных бригад скорой помощи Управления общественного здоровья Алматы.
На месте также работает 45 человек, 15 единиц техники ДЧС Алматы, ДЧС Алматинской области, службы аэропорта, РОСО МЧС РК, службы спасения "109". Возгорание самолета ликвидировано в 18:02, - уточнили в МЧС.
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Ранее сообщалось, что под Алматы упал военный самолет.
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