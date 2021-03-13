Какие курорты Бали откроются для туристов

Доступ международных путешественников будет разрешен в Убуд, Санур и Нуса-Дуа.

На Бали определили курорты, которые откроются для иностранных туристов, передает zakon.kz.

Как сообщает РИА Новости, власти Бали определили окончательный список курортов, которые войдут в "зеленую зону" для приема иностранных туристов.

Губернатор острова Ваян Костер объявил, что доступ международных путешественников будет разрешен в Убуд, Санур и Нуса-Дуа.

Это решение принято с одобрения министерства здравоохранения и министерства туризма и креативной экономики Индонезии.

По данным АТОР, изначально в списке также были Кута и Нуса Пенида, однако пока иностранцев туда не пустят.

Создание "зеленых зон" входит в общенациональную программу COVID-19 safe travel. Стратегия подразумевает вакцинацию всех, кто проживает и работает в таких специально отведенных местах.

Кроме того, как и ожидалось, губернатор подписал закон, ужесточающий наказания для нарушителей антиковидных правил, в том числе и иностранцев.

Их ждет штраф в размере 70 долларов, а при повторном проступке - немедленная депортация из Индонезии.

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