Рейсы задерживаются в аэропорту Алматы

Причина - крушение военного самолета.

В аэропорту Алматы задерживаются рейсы после падения военного самолета, передает zakon.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".

Согласно расписанию, задерживаются рейсы из Алматы в Актау, Нур-Султан, Кокшетау и Уральск.

В пресс-службе аэропорта подтвердили информацию. Сейчас идут корректировки.

Немного идут корректировки из-за происшествия, - сообщили в аэропорту Алматы.

Пассажирам рекомендуется заранее уточнять информацию по своим рейсам у авиакомпаний.

Ранее сообщалось, что под Алматы упал военный самолет.

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