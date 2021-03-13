Рейсы задерживаются в аэропорту Алматы

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Причина - крушение военного самолета.
В аэропорту Алматы задерживаются рейсы после падения военного самолета, передает zakon.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".
Согласно расписанию, задерживаются рейсы из Алматы в Актау, Нур-Султан, Кокшетау и Уральск.
В пресс-службе аэропорта подтвердили информацию. Сейчас идут корректировки.
Немного идут корректировки из-за происшествия, - сообщили в аэропорту Алматы.
Пассажирам рекомендуется заранее уточнять информацию по своим рейсам у авиакомпаний.
Ранее сообщалось, что под Алматы упал военный самолет.
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