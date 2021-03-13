С глубокой скорбью воспринял весть - Елбасы об авиакатастрофе

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Пострадавшим он пожелал "скорейшего выздоровления и возвращения к семьям".
Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Алматы, передает zakon.kz.
Как сообщается на сайте Елбасы, Первый Президент Казахстана выразил соболезнования родным и близким погибших в результате крушения военного самолета АН-26.
С глубокой скорбью воспринял весть о человеческих жертвах в результате авиакатастрофы в аэропорту города Алматы. Разделяя горечь утраты, выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших военнослужащих, а пострадавшим желаю скорейшего выздоровления и возвращения к семьям, - говорится в телеграмме Елбасы.
Ранее сообщалось, что под Алматы упал военный самолет. По предварительным данным, четыре человека погибли, двое пострадавших доставлены в Городскую клиническую больницу №4 Алматы.
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