Двое подростков планировали совершить теракты во Франции

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Их задержали.
Сотрудники Главного управления внутренней безопасности Франции задержали двух человек, планировавших совершить теракты на территории страны, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.
По данным газеты Le Parisien, ссылающейся на источник в правоохранительных органах, речь идет о подростках 17 и 18 лет. Один был задержан в коммуне Мант-ла-Жоли (департамент Ивелин), другой - в Марселе (департамент Буш-дю-Рон).
Как отмечает газета, задержанные уже предстали перед судьей по делам о терроризме. Им предъявлены обвинения в "организации преступного сообщества с целью терроризма".
Согласно данным следователей, один из подростков был участником Telegram-канала, в котором высказывались идеи радикального характера. Другой, по информации правоохранителей, с помощью социальных сетей поддерживал контакт с джихадистами.
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