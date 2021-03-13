Что известно о состоянии военных, пострадавших при авиакатастрофе

В акимате города отметили, что врачи принимают все усилия по спасению жизни пострадавших.

Состояние двух военнослужащих, пострадавших при авиакатастрофе под Алматы, оценивается как крайне тяжелое, передает zakon.kz.

13 марта произошла аварийная посадка военного самолета близ аэропорта Алматы в районе поселка Кызыл Ту. Самолет АН-26 упал и загорелся. На месте работали 10 реанимационных бригад скорой помощи Управления общественного здоровья Алматы. 4 человека погибли, 2 пострадавших. пресс-служба акимата Алматы

Подробности о состоянии двух пострадавших:

- 1987 г.р. с открытым переломом левого бедра, закрытой черепно-мозговой травмой;

- 1996 г.р. с открытой черепно-мозговой травмой, переломами пальцев кисти, ожогами тела 2-й, 3-й степени, находятся в реанимации 4 ГКБ Алматы.

Состояние крайне тяжелое. Врачи принимают все усилия по спасению жизни пострадавших. Мобилизованы все кадры, в том числе главный реаниматолог города, - отметили в акимате Алматы.

Позднее заведующий травмпунктом городской клинической больницы №4 Руслан Токушев уточнил, что с места крушения АН-26 поступило двое пациентов.

Оба в тяжелом состоянии, находятся в отделении реанимации. У первого пациента: черепно-мозговая травма, травма грудной клетки, перелом грудной клетки, перелом четвертого пальца и термический ожог туловища, обеих верхних конечностей площадью до 50% третьей АБ степени. У второго пациента: черепно-мозговая травма, термический ожог туловища, обеих верхних и нижних конечностей, площадью 30% второй и третьей АБ степени. Открытый перелом костей левой голени, травма грудной клетки, перелом ребер. На данный момент пациенты находятся в отделении реанимации, состояние тяжелое, вся необходимая помощь оказывается в полном объеме, - рассказал он.

Ранее сообщалось, что под Алматы упал военный самолет. По предварительным данным, четыре человека погибли, двое пострадавших доставлены в Городскую клиническую больницу №4 Алматы.

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