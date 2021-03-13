Мажилисмены выразили соболезнования в связи с крушением военного самолета в Алматы

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Нурлан Нигматулин пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин от имени депутатов Палаты выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате крушения военного самолета в аэропорту Алматы, передает zakon.kz.
Нурлан Нигматулин от имени всего депутатского корпуса передал искренние слова поддержки и сочувствия семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
Глубоко потрясены известием о гибели людей в результате авиакатастрофы, разделяем боль и горечь невосполнимой утраты, - отметил Спикер Мажилиса.
Ранее сообщалось, что под Алматы упал военный самолет. По предварительным данным, четыре человека погибли, двое пострадавших доставлены в Городскую клиническую больницу №4 Алматы.
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