Мажилисмены выразили соболезнования в связи с крушением военного самолета в Алматы

Нурлан Нигматулин пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин от имени депутатов Палаты выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате крушения военного самолета в аэропорту Алматы, передает zakon.kz.

Нурлан Нигматулин от имени всего депутатского корпуса передал искренние слова поддержки и сочувствия семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Глубоко потрясены известием о гибели людей в результате авиакатастрофы, разделяем боль и горечь невосполнимой утраты, - отметил Спикер Мажилиса.

Ранее сообщалось, что под Алматы упал военный самолет. По предварительным данным, четыре человека погибли, двое пострадавших доставлены в Городскую клиническую больницу №4 Алматы.

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