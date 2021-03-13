Сагинтаев выехал на место крушения АН-26

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Об этом он сообщил на своей странице в соцсети.
Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев выехал на место крушения военного самолета АН-26, передает zakon.kz.
Выехал на место крушения военного самолета АН-26. Поручил соответствующим службам провести ликвидацию последствий произошедшего. Соболезную родным и близким погибших. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь, - написал он на своей странице в Twitter.
Ранее сообщалось, что под Алматы упал военный самолет. По предварительным данным, четыре человека погибли, двое пострадавших доставлены в Городскую клиническую больницу №4 Алматы.
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