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Сагинтаев выехал на место крушения АН-26

Фото: zakon.kz 13 марта 2021, 20:44

Об этом он сообщил на своей странице в соцсети.

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев выехал на место крушения военного самолета АН-26, передает zakon.kz.

Выехал на место крушения военного самолета АН-26. Поручил соответствующим службам провести ликвидацию последствий произошедшего. Соболезную родным и близким погибших. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь, - написал он на своей странице в Twitter.

Ранее сообщалось, что под Алматы упал военный самолет. По предварительным данным, четыре человека погибли, двое пострадавших доставлены в Городскую клиническую больницу №4 Алматы.

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