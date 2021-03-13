Байден заявил о сотрудничестве с Узбекистаном в установлении мира в Афганистане

Также он поздравил своего коллегу из Узбекистана с предстоящим праздником Навруз.

Президент США Джозеф Байден поздравил президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в связи с праздником Навруз, передает zakon.kz.

Я хочу пожелать Вам и народу Узбекистана мирного, счастливого и процветающего Навруза. В нашей совместной работе по поддержке процесса мирного урегулирования, который положит конец войне и обеспечит стабильное и дипломатическое решение в Афганистане, Навруз является напоминанием исключительной важности мира. В этом году исполняется 30 лет независимости Узбекистана. В последние годы вы провели значительные реформы, и моя Администрация надеется на сотрудничество с Вашей страной для продолжения этого прогресса, - говорится в послании президента США, опубликованном на сайте Мирзиеева.

Также американский лидер заявил, что США надеются "на продолжение взаимодействия в рамках диалога "C5+1", начатого под руководством государственного секретаря Джона Керри пять лет назад".

Передаю Вам и народу Узбекистана свои наилучшие пожелания в этом новом году и новой весне. Навруз муборак! - заключил Байден.

Соединенные Штаты и пять стран Центральной Азии - Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан - установили формат взаимодействия "С5+1" в 2015 году для обсуждения региональных вопросов в сферах экономики, экологии и безопасности.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!