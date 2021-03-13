Совет генералов Казахстана выразил соболезнования семьям погибших военных летчиков

Члены "Совета генералов" выражают искренние соболезнования семьям боевых товарищей, погибших в ходе крушения воздушного судна "АН-26".

Председатель президиума РОО "Совет генералов" генерал-майор Махмут Телегусов от имени генералов Казахстана выразил глубокие соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе военнослужащих, передает zakon.kz.

Махмут Телегусов от имени генералитета Казахстана выразил глубокие соболезнования родным и близким военнослужащих, погибших в авиакатастрофе в аэропорту Алматы.

- Члены "Совета генералов" выражают искренние соболезнования семьям боевых товарищей, погибших в ходе крушения воздушного судна "АН-26", - отметил генерал-майор. – Мы глубоко потрясены этой трагедией. Разделяем боль и горечь невосполнимой утраты и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим членам экипажа, которые были госпитализированы с тяжелыми травмами.

13 марта близ аэропорта Алматы в районе поселка Кызыл Ту упал и загорелся военный самолет АН-26 Авиационной службы КНБ РК. 4 человека погибли, 2 находятся в реанимации в 4-й ГКБ Алматы.

По поручению Президента РК Касым-Жомарта Токаева начата работа по выяснению причин авиакатастрофы.

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