Назван простой способ предотвращения варикозного расширения вен

Можно лишь частично предотвратить варикозное расширение вен, но полностью избавиться от него невозможно.

Эксперты поделились простыми способами предотвращения варикозного расширения вен, передает zakon.kz.

Как сообщает "Профиль", некрасивые изменения кровеносных сосудов на ногах вызывают проблемы у многих людей. Кажется, что это исключительно генетическая предрасположенность, но есть меры, которые могут предотвратить варикозное расширение вен и образование сосудистых звездочек. Их невозможно избежать полностью, но можно отсрочить их возникновение и уменьшить их масштабы.

Отмечается, что в большинстве случаев варикозное расширение вен вызваны врожденной слабостью соединительной ткани. Это означает, что стенки вен буквально изнашиваются с течением жизни. Особенно страдают ноги, потому что здесь кровь должна перекачиваться к сердцу, борясь с силой тяжести.

Если стенки вены становятся слишком эластичными, в некоторых местах скапливается кровь и развивается варикозное расширение вен или сосудистые звездочки. Профилактика важна еще и потому, что варикозное расширение вен может привести к осложнениям на поздних стадиях: от боли до опухших ног и опасных сгустков крови или язв.

Группы риска

Предотвращение варикозного расширения вен и сосудистых звездочек особенно важно, если человек относится к одной из групп риска. Чаще всего варикозное расширение вен передается по наследству. Женщины страдают им чаще, чем мужчины. Тенденция к развитию варикозного расширения вен и сосудистых звездочек увеличивается во время беременности. Потому что тогда гормон прогестерон расслабляет мышцы и соединительную ткань для подготовки к родам, что также влияет на здоровье вен.

У людей, которые работают, в основном, стоя или сидя, увеличивается риск скопления крови в венах ног. В группе риска и те, кто страдает избыточным весом. Большая масса тела оказывает сильное давление на кровеносные сосуды. Это можно предотвратить, следя за своим весом. Кроме того, соединительная ткань с возрастом становится более рыхлой. Поэтому пожилые люди чаще страдают слабостью вен, чем молодые.

Профилактика

Чтобы предотвратить варикозное расширение вен и образование сосудистых звездочек важно, прежде всего одно: много двигаться. Лучше всего, если занятия спортом будут осуществляться регулярно, это укрепит соединительную ткань. Стоит выбрать бег трусцой или ходьбу, а также другие виды спорта с интенсивными движениями ногами, например бадминтон.

По возможности стоит избегать длительного пребывания в положении сидя или стоя. В офисе, будет полезно регулярно делать несколько шагов. Лучше использовать лестницы вместо лифтов и эскалаторов. Подъемы по лестницам также могут помочь предотвратить варикозное расширение вен.

Упражнения

Если по работе приходится много стоять или сидеть, несколько простых гимнастических упражнений могут защитить ваши вены:

сидя: поднимите ноги и вращайте обеими стопами поочередно внутрь и наружу. Или поднимите ноги и несколько раз подтяните их к себе, прежде чем снова их выпрямить;

cтоя: несколько раз встаньте на цыпочки, а затем опуститесь на всю ступню, и так несколько раз;

после долгого сидения или стояния нужно поднять ноги.

Эти упражнения также подходят в качестве профилактики тромбоза во время длительных поездок. Их можно делать в автобусе или самолете.

Обувь

Туфли на высоком каблуке при склонности к варикозу стоит носить только по особым случаям, на каждый день надо выбирать обувь на плоской подошве. Полезно ходить босиком по мягким поверхностям, идеально – по песку у моря.

Важно помнить, что самим можно лишь частично предотвратить варикозное расширение вен, но полностью избавиться от него невозможно. Поэтому надо обратиться к специалисту по венам при первом появлении варикозного расширения вен для лечения.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!