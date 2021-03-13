Астрофизик раскритиковал Илона Маска

Он рассказал об опасном заблуждении основателя SpaceX.

Астрофизик рассказал об опасном заблуждении основателя SpaceX Илона Маска, планирующего отправить миллион человек на Марс к 2050 году, передает zakon.kz.

Как сообщает РИА Новости, британский астрофизик Мартин Рис во время выступления на Всемирном правительственном саммите в Дубае раскритиковал Илона Маска.

Идея Маска (…) является опасным заблуждением. Жить на Марсе ничуть не лучше, чем жить на Южном полюсе или на вершине Эвереста, - приводит его слова Sky News.

В свою очередь американский астрофизик Нил Деграсс Тайсон отметил, что для комфортной жизни на Марсе людям придется "превратить" его в Землю.

Он также добавил, что переселение на другую планету ради спасения от возможной катастрофы на Земле сейчас представляется нереалистичным.

По мнению ученого, в нынешних условиях человечеству проще предотвратить саму катастрофу, чем создать приемлемые условия на Марсе.

Тайсон призвал поддерживать "молодых людей", для которых космос является источником вдохновения.

Маск ранее заявил, что собирается отправить на Марс миллион человек к 2050 году. Также SpaceX занимается разработкой транспортной системы, позволяющей доставлять на планету спутники, экипажи и грузы.

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