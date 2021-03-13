Спасатели обратились к жителям Алматы

ДЧС Алматы призывает горожан быть осторожными и внимательными на дорогах в условиях гололедицы.

ДЧС Алматы призывает автовладельцев и пешеходов быть предельно осторожными и внимательными на дорогах в условиях гололедицы, передает zakon.kz.

На дорогах гололед! Будьте осторожны! пресс-служба ДЧС Алматы

Рекомендации водителям:

сосредоточьтесь на дороге, не пользуйтесь телефоном во время движения и не отвлекайтесь на посторонние действия, не связанные с управлением машиной;

помните: резкое торможение приводит к блокированию колес и увеличению тормозного пути, а зачастую и к потере управляемости;

соблюдайте правила дорожного движения, скоростной режим и дистанцию, избегайте резких маневрирований и обгонов, будьте предельно внимательны к пешеходам на проезжей части, следите за транспортными средствами вокруг вас.

Рекомендации для пешеходов:

помните о том, что управляемость автомобилем при снегопаде и гололедице резко ухудшается и может привести к потере контроля водителя над машиной и, как результат, наезд на пешеходов;

переходить улицы следует в установленных правилами дорожного движения местах;

будьте внимательны, особенно при переходе через проезжую часть, не отвлекайтесь на посторонние дела (разговоры по мобильному телефону и др.);

всегда смотрите перед собой под ноги;

следует обратить внимание на правильный выбор обуви. Обувь должна быть на ровной подошве, выполненной из нескользящего материала с нанесением рифлёного узора;

не держите руки в карманах, это позволит вам удержать равновесие на гололеде;

помните, что тротуары, остановки городского транспорта, ступеньки при входе в магазины, даже крыльцо собственного дома – это места, где чаще всего падают люди.

Ранее сообщалось, что днем Алматы погрузился в туман, а к вечеру на дорогах стало невероятно скользко, что привело ко множеству аварий.

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