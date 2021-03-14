Опубликован список погибших в крушении АН-26

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В результате авиакатастрофы погибли четыре человека.
Опубликован список жертв авиакатастрофы под Алматы, передает zakon.kz.
По данным "Хабар 24", в результате крушения военного самолета погибли четыре человека:
13 марта под Алматы упал военный самолет. По предварительным данным, четыре человека погибли, двое пострадавших доставлены в Городскую клиническую больницу №4 Алматы.
Президент РК Касым-Жомарт Токаев выразил семьям погибших военнослужащих соболезнования. Он поручил выяснить причины авиакатастрофы.
В Комитете национальной безопасности РК сообщили, что воздушное судно АН-26 (бортовой номер 02) принадлежит Авиационной службе КНБ РК.
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