Новая соцсеть набирает популярность в Интернете

Идея создания Dispo принадлежит 24-летнему блогеру Дэвиду Добрику.

После всплеска популярности Clubhouse в Интернете появилось новое приложение, которое привлекает новых пользователей, передает zakon.kz.

Как сообщает "Профиль", социальная сеть Dispo уже занимает четвертое место по популярности в американском App Store.

Она напоминает Instagram, только фото появляется в ленте лишь на следующий день после съемки. Перед публикацией их нельзя отредактировать или хотя бы посмотреть.

Стартап оценивают в $200 млн, хотя его бета-тестирование было запущено только 19 февраля.

Идея создания Dispo принадлежит 24-летнему блогеру Дэвиду Добрику. Ему пришла в голову эта идея, когда он снимал на одноразовые фотоаппараты, ему понравилось, что снимки можно увидеть только после проявки.

Отмечается, что в приложение нельзя загрузить готовые фотографии с телефона, снимки делают через маленький видоискатель – можно настроить зум и вспышку или поменять основную камеру на фронтальную. Затем нужно подождать, пока фото "проявится" - приложение опубликует его на следующий день ровно в 09:00. Особенность приложения заключается еще и в аутентичности снимков - на них дополнительно накладывается ретро-фильтр, как на пленочных камерах.

Пользователи могут подписываться друг на друга, просматривать альбомы с фотографиями. Лента напоминает интерфейс Twitter или Instagram: можно выбрать себе аватар и добавить описание профиля.

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