Труп мужчины нашли на трассе в Алматинской области

Им оказался 38-летний уроженец Кызылординской области.

В Алматинской области на трассе Алматы - Бишкек за АЗС найден труп мужчины с признаками насильственной смерти, передает zakon.kz.

13 марта в дежурную часть УП Карасайского района поступил вызов о том, что на 24 км трассы Алматы - Бишкек за АЗС был обнаружен труп неизвестного мужчины с признаками насильственной смерти. По месту прибытия следственно-оперативной группы был установлен труп мужчины. Им оказался 38-летний уроженец Кызылординской области. В настоящее время ведется оперативно-розыскные мероприятия по установлению причастных лиц к данному преступлению. пресс-служба Департамента полиции Алматинской области

В ведомстве уточнили, что по данному факту Управлением полиции Карасайского района проводится досудебное расследование по ст. 99 ч. 1 УК РК.

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