Напомнил о детях – павлодарские полицейские предотвратили суицид

Сотрудникам пришлось нелегко. Парень не шел на контакт, лишь после долгих переговоров полицейским удалось спасти его.

Сообщение о попытке самоубийства поступило полицию города Павлодара поздно вечером. Прибывшие на место полицейские застали парня стоящим на краю карниза, сообщает zakon.kz.

На попытку завести разговор не реагировал.

Инспекторы действовали профессионально, для них самым главным было отговорить парня от необдуманного шага. командир батальона патрульной полиции города Павлодар Ренат Шарипов

Сотрудникам пришлось нелегко. Парень не шел на контакт, лишь после долгих переговоров полицейским удалось спасти павлодарца.

Затем неохотно рассказал, что на отчаянный шаг он решился из-за проблем в личной жизни, которые ему сложно преодолеть самостоятельно.

Мы с ним разговаривали минут 20, но в тот момент для меня каждая минута казалась бесконечной. Когда на твоих глазах такое происходит, ты не можешь оставаться абсолютно хладнокровным и не принимать ситуацию близко к сердцу. К такому привыкнуть невозможно. Я начал говорить ему, что есть столько детей-сирот, у которых никого не осталось, а он из-за семейной ссоры был готов покончить с жизнью. Ведь самая главная ценность в жизни – это семья. Он стал отходить от края карниза и рассказал о том, что побудило его к этому поступку. Позже попросил телефон и позвонил брату. Я очень надеюсь, что он сделает для себя правильные выводы, сможет все обговорить с семьей и все вместе они примут верное направление в разрешении своих споров. сотрудник батальона патрульной полиции Асет Темешев

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