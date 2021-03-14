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11 полицейских получили ранения во время беспорядков в Бельгии

Фото: BioBioChile 14 марта 2021, 06:42

Поначалу акция носила мирный характер, но затем протестующие стали нападать на полицейских.

Участники акции протеста Black Lives Matter в бельгийском Льеже устроили погромы, полиция применила для разгона водометы и слезоточивый газ, сообщает zakon.kz.

Как передает телеканал RTBF, поначалу акция носила мирный характер, но затем протестующие стали нападать на полицейских.

Протестующие разгромили McDonald’s на площади Сент-Ламберт в центре города и припаркованные около него машины, разбили несколько остановок транспорта. После короткой стычки с полицией погромщики смогли оттеснить силы правопорядка, а затем небольшими группами рассыпались по центру города, громя магазины и автомобили. Они также разбили часть окон в центральном комиссариате полиции и мэрии Льежа.

Ситуацию удалось взять под контроль лишь через полтора часа, когда в центр города прибыл спецназ.

Власти сообщили, что погромы носили организованный характер, у их участников было холодное оружие, некоторые были экипированы спортивными щитками для защиты рук и ног.

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