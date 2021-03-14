Названа продолжительность действия вакцины "Спутник V"

Специалист подчеркнул, что российский препарат показал эффективность на всех возрастных группах.

Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что продолжительность действия препарата от коронавируса "Спутник V" может составить более двух лет, сообщает zakon.kz.

Об этом он рассказал в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

Специалист подчеркнул, что российский препарат показал эффективность на всех возрастных группах.

В 91,6 процента случаев независимо от того, какой высокий титр антител, происходит защита от инфекции, а в 100 процентах случаев происходит защита от возможности госпитализации, то есть от тяжелых случаев заболевания. Александр Гинцбург

Он также добавил, что вакцина находится на первом месте по качеству среди 4 - 6 препаратов, которые вышли в широкий гражданский оборот.

Препарат "Спутник V" стал первой в мире зарегистрированной вакциной на основе аденовируса человека. В настоящее время разработка российских ученых входит в десятку лучших вакцин-кандидатов в списке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Вакциной уже привили более семи миллионов человек. Причем, не только в России, но и за ее пределами.

В феврале в центре имени Гамалеи разработали технологию, при помощи которой можно быстро создавать вакцины от разных штаммов коронавируса.

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