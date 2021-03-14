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В Казахстане снова выросло суточное количество заразившихся COVID-19

Фото: The Commercial Appeal 14 марта 2021, 08:01

Всего в стране выявлено 223 720 заболевших.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1049 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, сообщает zakon.kz.

Всего в стране подтверждено 223 720 случаев, из них:

  • в городе Алматы – 27361 (+361),
  • в городе Нур-Султан – 26449 (+173),
  • в ВКО – 22453 (+34),
  • в Павлодарской области – 18463 (+50),
  • в Атырауской области – 17669 (+45),
  • в Карагандинской области – 16111 (+72),
  • в Акмолинской области – 14454 (+57),
  • в ЗКО – 13795 (+60),
  • в Костанайской области – 13069 (+48),
  • в СКО – 12728 (+28),
  • в Алматинской области – 11619 (+86),
  • в городе Шымкенте – 6351 (+7),
  • в Жамбылской области – 6128 (+16),
  • в Актюбинской области – 4504 (+12),
  • в Туркестанской области – 4352 (+8),
  • в Мангистауской области – 4 298 (+3),
  • в Кызылординской области – 3916 (+0).
В Казахстане 595 человек выздоровели от коронавирусной инфекции
  • в городе Нур-Султан - 134,
  • в городе Алматы - 186,
  • в городе Шымкенте – 2,
  • в Акмолинской области - 57,
  • в Алматинской области - 19,
  • в Атырауской области - 11,
  • в ВКО - 21,
  • в ЗКО - 27,
  • в Карагандинской области - 51,
  • в Костанайской области - 30,
  • в Кызылординской области - 6,
  • в Мангистауской области - 6,
  • в Павлодарской области - 32,
  • в СКО - 11,
  • в Туркестанской области - 2.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 206 149 человек.

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