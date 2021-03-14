В Казахстане снова выросло суточное количество заразившихся COVID-19

Всего в стране выявлено 223 720 заболевших.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1049 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, сообщает zakon.kz.

Всего в стране подтверждено 223 720 случаев, из них:

в городе Алматы – 27361 (+361),

в городе Нур-Султан – 26449 (+173),

в ВКО – 22453 (+34),

в Павлодарской области – 18463 (+50),

в Атырауской области – 17669 (+45),

в Карагандинской области – 16111 (+72),

в Акмолинской области – 14454 (+57),

в ЗКО – 13795 (+60),

в Костанайской области – 13069 (+48),

в СКО – 12728 (+28),

в Алматинской области – 11619 (+86),

в городе Шымкенте – 6351 (+7),

в Жамбылской области – 6128 (+16),

в Актюбинской области – 4504 (+12),

в Туркестанской области – 4352 (+8),

в Мангистауской области – 4 298 (+3),

в Кызылординской области – 3916 (+0).

в городе Нур-Султан - 134,

в городе Алматы - 186,

в городе Шымкенте – 2,

в Акмолинской области - 57,

в Алматинской области - 19,

в Атырауской области - 11,

в ВКО - 21,

в ЗКО - 27,

в Карагандинской области - 51,

в Костанайской области - 30,

в Кызылординской области - 6,

в Мангистауской области - 6,

в Павлодарской области - 32,

в СКО - 11,

в Туркестанской области - 2.

В Казахстане 595 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 206 149 человек.

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