В Казахстане снова выросло суточное количество заразившихся COVID-19

Всего в стране выявлено 223 720 заболевших.
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1049 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, сообщает zakon.kz.
Всего в стране подтверждено 223 720 случаев, из них:
- в городе Алматы – 27361 (+361),
- в городе Нур-Султан – 26449 (+173),
- в ВКО – 22453 (+34),
- в Павлодарской области – 18463 (+50),
- в Атырауской области – 17669 (+45),
- в Карагандинской области – 16111 (+72),
- в Акмолинской области – 14454 (+57),
- в ЗКО – 13795 (+60),
- в Костанайской области – 13069 (+48),
- в СКО – 12728 (+28),
- в Алматинской области – 11619 (+86),
- в городе Шымкенте – 6351 (+7),
- в Жамбылской области – 6128 (+16),
- в Актюбинской области – 4504 (+12),
- в Туркестанской области – 4352 (+8),
- в Мангистауской области – 4 298 (+3),
- в Кызылординской области – 3916 (+0).
В Казахстане 595 человек выздоровели от коронавирусной инфекции
- в городе Нур-Султан - 134,
- в городе Алматы - 186,
- в городе Шымкенте – 2,
- в Акмолинской области - 57,
- в Алматинской области - 19,
- в Атырауской области - 11,
- в ВКО - 21,
- в ЗКО - 27,
- в Карагандинской области - 51,
- в Костанайской области - 30,
- в Кызылординской области - 6,
- в Мангистауской области - 6,
- в Павлодарской области - 32,
- в СКО - 11,
- в Туркестанской области - 2.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 206 149 человек.
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