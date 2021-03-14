Токаев поздравил казахстанцев с праздником Көрісу күні

Это праздник подлинного благополучия, единства и согласия, - Касым-Жомарт Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с весенним праздником Көрісу күні, сообщает zakon.kz.

Глава государства написал об этом в своем Twitter.

Поздравляю всех с праздником Көрісу күні! В соответствии с уходящими в древность традициями, молодежь приветствует старших и получает их благословение. Люди желают друг другу всего самого доброго. Этот праздник олицетворяет подлинное благополучие, единство и согласие. Касым-Жомарт Токаев

Көрісу в переводе означает "свидеться". В этот день жители поздравляют друг друга с благополучным наступлением весны, говорят добрые пожелания, оказывают дань уважения старшему поколению.

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