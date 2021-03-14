Сводка эпидситуации в Казахстане на 14 марта

Нур-Султан и Алматы, по-прежнему, остаются в "красной" зоне.

Минздрав опубликовал матрицу оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 14 марта, сообщает zakon.kz.

Данные показывают, что Нур-Султан и Алматы, по-прежнему, остаются в "красной" зоне

В "желтой" зоне находятся: Акмолинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Павлодарская области.

В "зеленой" зоне - все остальные регионы.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!