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Сводка эпидситуации в Казахстане на 14 марта

Фото: Casa Caracol 14 марта 2021, 09:54

Нур-Султан и Алматы, по-прежнему, остаются в "красной" зоне.

Минздрав опубликовал матрицу оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 14 марта, сообщает zakon.kz.

Данные показывают, что Нур-Султан и Алматы, по-прежнему, остаются в "красной" зоне

В "желтой" зоне находятся: Акмолинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Павлодарская области.

В "зеленой" зоне - все остальные регионы.

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