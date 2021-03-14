"Сарыарка" разгромила "Кулагер" в первом матче серии

Итог игры - 0:4.

В первом матче серии в рамках 1/4 финала плей-офф чемпионата Казахстана карагандинская "Сарыарка" всухую обыграла петропавловский "Кулагер", сообщает zakon.kz.

"Кулагер" — "Сарыарка" 0:4 (0:2, 0:2, 0:0).

Шайбы:

0:1 — 00:16 Зеленков (Сиксна). В равенстве 0:2 — 16:34 Беляев (Анохин, Рахманов). В равенстве 0:3 — 21:55 Зеленков (Сиксна, Михайлов). В равенстве 0:4 — 38:25 Зеленков. В равенстве

Вратари: Янков — Бояркин.

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