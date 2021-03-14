Где алматинцы чаще всего заражаются коронавирусом

В связи с началом учебы в 1-5 классах в школах зафиксировано увеличение заболеваемости детей до 14 лет на 22,4% — со 138 до 169 случаев за последние 7 дней.

По данным Департамента санитарно-эпидемиологического контроля, за последние сутки в Алматы зарегистрировано 360 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает zakon.kz.

Эпидемиологическая ситуация по КВИ в Алматы осложнилась со 2 марта текущего года с переходом в "желтую" зону матрицы оценки, а с 10 марта — в "красную". С начала эпидемии зарегистрирован 27 361 случай коронавирусной инфекции (показатель на 100 тыс. населения — 1344,7), а также 1666 случаев коронавирусной пневмонии.

Рост заболеваемости КВИ начался с 3 марта, когда был зарегистрирован 121 случай КВИ в сутки, достигнув 13 марта 360 случаев в сутки.

Из выявленных за 13 марта 360 случаев КВИ: 359 — местные и 1 завозной из Стамбула. 269 — с симптомами и 91 — бессимптомный. На сегодняшний день в инфекционных стационарах находятся 1287 человек (57 дети), из которых 14 в крайне тяжелом состоянии, 131 — в тяжелом, 1142 — средней степени тяжести.

На ИВЛ находятся 7 пациентов, на неинвазивной ИВЛ — 19.

Эпидемиологическими расследованиями установлены достоверные и вероятные места заражения. Так, достоверными местами заражения остаются семьи, где происходят заражения от больных членов, — 36%; трудовые коллективы — 6%; заграничные поездки, когда болезнь завозится из неблагополучных стран, — 2%.

Вероятными местами заражения являются общественные места (коммунальные объекты, ЦОНы, объекты торговли, поликлиники и медцентры) — 42,8%; общественный транспорт — 17%; семейные мероприятия — 3%.

Причинами роста КВИ в марте является увеличение социальных контактов городского и миграция пригородного населения, связанная с посещением общественных мест (42,8%). Кроме того, на ухудшение ситуации повлияла цепная передача членам семьи инфекции от заразившихся в общественном транспорте и общественных местах (36% заразились в семьях). заместитель руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Асель Калыкова

В связи с началом учебы в 1-5 классах в школах зафиксировано увеличение заболеваемости детей до 14 лет на 22,4% — со 138 до 169 случаев за последние 7 дней.

Вместе с тем росту КВИ способствует безответственное поведение бессимптомных больных, нарушающих режим самоизоляции. При контрольном объезде адресов с больными КВИ установлено, что 76 больных и контактных нарушили карантинный режим и отсутствовали дома, 7 контактных были на работе. пресс-служба акимата города Алматы

В этой связи специалисты Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы призывают жителей мегаполиса ограничить контакты и строго соблюдать меры санитарной безопасности. Это ношение масок, обработка антисептиками рук, соблюдение социальной дистанции при посещении общественных мест.

В случае несоблюдения данных рекомендаций и увеличения контактов в праздничные дни вероятно резкое обострение ситуации по КВИ и взрывной рост числа заболеваний. Вследствие чего возрастет нагрузка на инфекционные стационары и будут ужесточены карантинные меры на предприятиях и в организациях. В наших общих интересах не допустить худшего развития ситуации. Всем нужно проявить ответственность и осторожность, напоминать близким и родным о необходимости соблюдения санитарных правил безопасности. Только так мы сможем уберечь друг друга, сохранить здоровье. заместитель руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Асель Калыкова

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