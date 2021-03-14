Китай вернул "Аватару" звание самого кассового фильма в истории

Теперь общий заработок "Аватара" составляет 2 798 579 794 доллара.

Фильм Джеймса Кэмерона "Аватар" вернул себе звание самой кассовой картины всех времен и народов, сообщает zakon.kz.

"Аватар" вышел в повторный прокат в Китае и собрал 9 миллионов долларов, пишет издание The Hollywood Reporter.

До этого первое место удерживал, совсем немного обогнав его, фильм "Мстители: финал". Аватар впервые вышел на экраны еще в 2009-м.

Теперь общий заработок "Аватара" составляет 2 798 579 794 доллара, касса же "Финала" - 2 797 501 328 долларов.

"Аватар" вышел в прокат в 2009 году. Лента десять лет удерживала лидерство по сборам. В апреле 2019 года фильм "Мстители: Финал" побил этот рекорд. По итогам первого дня проката фильм выручил 156,7 миллиона долларов. По этому показателю он обошел прошлого лидера по сборам — картину "Звездные войны: Пробуждение силы", заработавшую в день премьеры в 2015 году 119 миллионов долларов.

По мнению режиссера "Аватара", выступившего перед стартом показа в Китае, фильм по-прежнему актуален, поскольку это история о взаимоотношениях человека и природы. Известно, что съемки второй части "Аватара" завершены, а третий эпизод франшизы готов на 95%. Продолжение истории о жителях загадочной планеты Пандора выйдет в конце 2021 года.

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