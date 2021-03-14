Ветер оставил часть Туркестанской области без электричества

Без электроснабжения остались потребители в трех районах области (Отырарский, Байдибекский, Ордабасинский) и в пригороде городов Туркестан и Кентау.

Утром 13 марта 2021 года в электрических сетях Туркестанской области случился сбой. Причиной стало падение опор линий электропередачи из-за ледяного дождя и ураганного ветра, сообщает zakon.kz.

Без электроснабжения остались потребители в трех районах области (Отырарский, Байдибекский, Ордабасинский) и в пригороде городов Туркестан и Кентау.

На устранение были мобилизованы все силы, работы велись всю ночь. 14 марта с 8 утра начата подача напряжения на узловые подстанции области. Восстановительные работы будут продолжены до полного устранения последствий стихии.пресс-служба Министерства энергетики РК

Комитетом атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики Республики Казахстан совместно с акиматом Туркестанской области осуществляется мониторинг за восстановлением энергоснабжения потребителей Туркестанской области.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!