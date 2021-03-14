В России предложили ввести повышенный налог на "подозрительно богатых"

Эту идею Зюганов высказал в связи с предложением Минтруда ограничить "подозрительно бедным" семьям выплаты.

Повышенный налог на "подозрительно богатых" людей в России предложил ввести лидер КПРФ Геннадий Зюганов, сообщает zakon.kz.

Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале политика.

Эту идею он высказал в связи с предложением Минтруда ограничить "подозрительно бедным" семьям — с формально низкими доходами, но существенным имуществом, — выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет.

Представители ведомства с помощью подобного нововведения хотят сделать помощь малообеспеченным семьям более адресной и эффективной. При этом они намерены увеличить размер "детских" выплат на 75-100% от прожиточного минимума, если базовый размер выплат не позволяет семье перейти черту бедности.

Предлагаю для начала ввести "повышенный налог на "подозрительно богатых". Одновременно следует ратифицировать 20 статью Конвенции ООН по противодействию коррупции. Напоминаю, что она устанавливает требование соответствия доходов и расходов "бюрократического сословия. Геннадий Зюганов

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