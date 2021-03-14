Полицейские выпроводили из ночных заведений Алматы свыше 400 человек

Горожан на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации призывают без особой необходимости не посещать общественные места и усилить профилактические меры.

В Алматы за прошедшую ночь мониторинговые группы выпроводили свыше 400 человек из ночных заведений, сообщает zakon.kz.

Об этом в ходе брифинга на площадке региональной службы коммуникаций сообщил представитель ДП города Алматы Берлик Молдыбаев.

В соответствии с поручением акима города Алматы Бакытжана Сагинтаева в усиленном режиме проводятся мероприятия по выявлению объектов бизнеса, нарушающих карантинные нормы, установленные главным санитарным врачом Алматы. Берлик Молдыбаев

В ночь с 13 на 14 марта выявлено 46 нарушений установленных ограничений, в том числе по:

Алатаускому району — 2 факта.

Алмалинскому району — 15.

Ауэзовскому району — 4.

Бостандыкскому району — 8.

Жетысускому району — 1.

Медеускому району — 11.

Наурызбайскому району — 1.

Турксибскому району — 4.

Из общего числа выявленных объектов — 33 относятся к ресторанам и кафе, 4 компьютерных клуба, 5 СПА-салонов, 2 ночных клуба. В основном нарушались ограничения по времени работы, по заполняемости, а также по масочному режиму.

Следует отметить, что в рамках работы мониторинговых групп посетителей заведений просят покинуть места скопления.

Среди них:

в Алмалинском районе функционировало кафе "Форт верный", где находились около 60 человек;

в Алмалинском районе функционировал ночной клуб "Гранд опера", где находились более 100 человек;

в Бостандыкском районе функционировал ресторан "Nino", где находились около 80 человек;

в Бостандыкском районе функционировал ночной клуб "Жесть" по адресу ул. Розыбакиева, д. 234, где находились более 100 человек;

в Бостандыкском районе функционировал караоке-клуб Vivaldi, где находились более 70 человек.

Работа мониторинговых групп продолжается.

Горожан на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации призывают без особой необходимости не посещать общественные места и усилить профилактические меры.

За последние сутки в Алматы зарегистрировано 360 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 14 лиц с КВИ находятся в крайне тяжелом состоянии, 131 — в тяжелом. На ИВЛ находятся 7 пациентов, на неинвазивной ИВЛ — 19. Вероятными местами заражения являются общественные места — 42,8%; общественный транспорт — 17%.

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