Полицейские выпроводили из ночных заведений Алматы свыше 400 человек

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Горожан на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации призывают без особой необходимости не посещать общественные места и усилить профилактические меры.
В Алматы за прошедшую ночь мониторинговые группы выпроводили свыше 400 человек из ночных заведений, сообщает zakon.kz.
Об этом в ходе брифинга на площадке региональной службы коммуникаций сообщил представитель ДП города Алматы Берлик Молдыбаев.
В соответствии с поручением акима города Алматы Бакытжана Сагинтаева в усиленном режиме проводятся мероприятия по выявлению объектов бизнеса, нарушающих карантинные нормы, установленные главным санитарным врачом Алматы. Берлик Молдыбаев
В ночь с 13 на 14 марта выявлено 46 нарушений установленных ограничений, в том числе по:
Из общего числа выявленных объектов — 33 относятся к ресторанам и кафе, 4 компьютерных клуба, 5 СПА-салонов, 2 ночных клуба. В основном нарушались ограничения по времени работы, по заполняемости, а также по масочному режиму.
Следует отметить, что в рамках работы мониторинговых групп посетителей заведений просят покинуть места скопления.
Среди них:
Работа мониторинговых групп продолжается.
Горожан на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации призывают без особой необходимости не посещать общественные места и усилить профилактические меры.
За последние сутки в Алматы зарегистрировано 360 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 14 лиц с КВИ находятся в крайне тяжелом состоянии, 131 — в тяжелом. На ИВЛ находятся 7 пациентов, на неинвазивной ИВЛ — 19. Вероятными местами заражения являются общественные места — 42,8%; общественный транспорт — 17%.
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