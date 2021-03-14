В Европе сочли ошибочной свою стратегию вакцинации

Ошибки были допущены при заказе вакцин, поскольку при этом в первую очередь учитывались интересы богатых стран, таких, как Германия.

Первый замглавы Еврокомиссии Франс Тиммерманс уверен, что стратегия вакцинации является ошибочной, сообщает zakon.kz.

В интервью немецкому изданию Tagesspiegel AM Sonntag, он высказал мнение, что ошибки были допущены при заказе вакцин, поскольку при этом в первую очередь учитывались интересы богатых стран, таких, как Германия.

В то же время политик призвал не торопиться: подводить итоги нужно будет по окончании пандемии. Это необходимо, чтобы понять, "что мы сделали не так", а что было сделано властями правильно.

Комментарий Тиммерманса продолжает дискуссию, начатую после заявления пяти стран Евросоюза. Австрия, Болгария, Латвия, Словения и Чехия потребовали провести саммит ЕС для обсуждения проблемы справедливого распределения вакцин между странами – участниками сообщества и поставлять вакцину в соответствии с пропорциями населения. В противном случае некоторые страны могут столкнуться с дефицитом вакцин.

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