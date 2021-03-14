Правило 5 секунд - биолог ответил, можно ли есть упавшую на пол еду

Надо запомнить – пищу, хотя бы единожды упавшую на пол, употреблять уже нельзя!

В детстве многие придерживались правила пяти секунд: если ты уронил еду и быстро поднял ее, то можешь ее съесть, ведь микробы не успели до нее добраться. О том, что нет никакого "правила пяти секунд", заявил руководитель группы микробной биотехнологии биологического факультета МГУ Андрей Шестаков, сообщает zakon.kz.

Надо запомнить – пищу, хотя бы единожды упавшую на пол, употреблять уже нельзя. Об этом он рассказал интервью радио Sputnik.

Биолог уточнил, что если что-то из еды попало на поверхность, в чистоте которой вы уверены, например вашего кухонного стола, при условии, что вы регулярно моете и обрабатываете его, то риск будет минимальный. А вот о поле или столе в каком-нибудь другом месте не должно быть и речи.

Мы не видим, какое количество микроорганизмов находится на той или иной поверхности. Каким бы чистым вам ни казался пол внешне, микробов мы не видим, поэтому нет возможности оценить количество микроорганизмов. В любом случае все, что падает на пол, должно быть утилизировано и ни в коем случае не должно быть съедено. Андрей Шестаков

Как уточнил специалист, большинство окружающих микроорганизмов все же безопасны, за исключением микробов, которые могут попасть к нам от другого человека или животного.

Основная масса микроорганизмов безопасна или даже полезна, поэтому мы не должны препятствовать контакту с микробами, но есть исключение: микроорганизмы от другого человека и от животного. В другом человеке могут быть микробы, которые ему абсолютно безразличны, а нас они могут убить. То же самое может произойти с животными. И это же касается пола: как бы ни старались вымывать домашний пол, там могут оказываться опасные микроорганизмы. Андрей Шестаков

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