В каких регионах Казахстана 15 марта ожидаются осадки

На большей части территории страны ожидается погода без осадков.

Прогноз погоды по территории Казахстана на 15 марта предоставили в РГП "Казгидромет", передает zakon.kz.

На большей части территории Казахстана с отрогом антициклона ожидается погода без осадков. Лишь на юге и востоке с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохранится неустойчивый характер погоды – местами ожидаются осадки, метель, гололед, усиление ветра. Местами ожидается туман. РГП "Казгидромет"

В Кызылординской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами туман, в Восточно-Казахстанской области местами низовая метель.

В Мангистауской области днем местами ветер 15-20 м/с.

В Алматинской области местами туман, гололед, ночью местами усиление ветра 15-20 м/с.

В Туркестанской, Жамбылской областях местами ожидаются туман, гололед, метель, усиление ветра местами 15-20 м/с.

В Алматы будет облачно, ночью -4 градуса, днем -3.

В Нур-Султане - облачно, ночью -17 градусов, днем -13.

Прогноз погоды на 15 марта.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!