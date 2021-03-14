В каких регионах Казахстана 15 марта ожидаются осадки

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На большей части территории страны ожидается погода без осадков.
Прогноз погоды по территории Казахстана на 15 марта предоставили в РГП "Казгидромет", передает zakon.kz.
На большей части территории Казахстана с отрогом антициклона ожидается погода без осадков. Лишь на юге и востоке с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохранится неустойчивый характер погоды – местами ожидаются осадки, метель, гололед, усиление ветра. Местами ожидается туман. РГП "Казгидромет"
В Кызылординской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами туман, в Восточно-Казахстанской области местами низовая метель.
В Мангистауской области днем местами ветер 15-20 м/с.
В Алматинской области местами туман, гололед, ночью местами усиление ветра 15-20 м/с.
В Туркестанской, Жамбылской областях местами ожидаются туман, гололед, метель, усиление ветра местами 15-20 м/с.
В Алматы будет облачно, ночью -4 градуса, днем -3.
В Нур-Султане - облачно, ночью -17 градусов, днем -13.
Прогноз погоды на 15 марта.
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