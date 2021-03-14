Крушение АН-26: врачи рассказали о состоянии пострадавших

По их словам, состояние двух пострадавших "остается очень тяжелым".

О состоянии пострадавших в авиакатастрофе под Алматы рассказали врачи, передает zakon.kz.

Состояние двух пострадавших в авиакатастрофе остается очень тяжелым. Продолжается интенсивная терапия, проводится гемотрансфузия, плазмотрансфузия, то есть переливание компонентов крови. У одного из пациентов остается дыхательная сердечная недостаточность. Состояние его оценивается как очень тяжелое. По части медикаментов и изделий медицинского назначения - на данный момент необходимости нет. Это все есть. заведующий отделением анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии ГКБ №4 Жандос Даулетбеков

Читайте также:

Что известно о состоянии военных, пострадавших при авиакатастрофе

По словам анестезиолога-реаниматолога отделения интенсивной терапии Жанат Дуйсеновой, проводится консультация с участием квалифицированных врачей, в том числе с главным реаниматологом Алматы, челюстно-лицевым хирургом, окулистом, сосудистым хирургом, комбустиологом.

13 марта под Алматы упал военный самолет. Четыре человека погибли, двое пострадавших доставлены в Городскую клиническую больницу №4 Алматы.

Президент РК Касым-Жомарт Токаев выразил семьям погибших военнослужащих соболезнования. Он поручил выяснить причины авиакатастрофы.

Читайте также:

В КНБ рассказали о погибших в авиакатастрофе сотрудниках

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!