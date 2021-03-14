Наезд на девочек в Алматинской области: скончалась одна из школьниц

Информацию подтвердили в пресс-службе Управления здравоохранения Алматинской области.

В Алматинской области в реанимации районной больницы села Шелек скончалась одна из четырех школьниц, которых сбил пьяный водитель, передает zakon.kz.

Информацию подтвердили в пресс-службе Управления здравоохранения Алматинской области.

По данным Almaty.tv, последние недели двое школьниц находились в реанимации.

Стало известно, что у девятилетней пациентки остановилось сердце. Еще одна - восьмилетняя пострадавшая все еще находится в коме, она подключена к аппарату ИВЛ. Состояние остается крайне тяжелым. Третья ученица продолжает получать лечение, а четвертая отделалась легким испугом. 54-летний водитель был взят под стражу. По факту ведется досудебной расследование, - говорится в сообщении.

2 марта вечером 54-летний водитель "УАЗ", будучи в состоянии алкогольного опьянения, наехал на четырех девочек. Водителя отправили в медицинский вытрезвитель, а девочек в больницу.

Начато расследование по статье "Нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека". Водитель водворен в ИВС.

Касым-Жомарт Токаев взял на контроль расследование инцидента.

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