"Тусили в караоке-баре": скандальное видео с сотрудниками акимата Талдыкоргана обсуждают в Сети

Акимат города проводит внутреннее служебное расследование.

Скандальное видео с сотрудниками акимата Талдыкоргана обсуждают в Сети. В пресс-службе акимата города сообщили, что инцидент, который запечатлен на видео, произошел 2 марта, передает zakon.kz.

Данный инцидент произошел ночью 12 марта в одном из заведений Талдыкоргана. По данному инциденту, резонансу сейчас акимат Талдыкоргана проводит внутреннее служебное расследование. Пока результатов (расследования - прим. ред.) мы не видели. Скорее всего, завтра до конца рабочего дня уже будут какие-то результаты. В деле фигурируют заместитель акима города и руководитель отдела строительства. Пока имена и фамилии озвучить не могу. советник акима Талдыкоргана Нур Канатулы

Данный факт прокомментировали в пресс-службе Агентства РК по делам государственной службы.

В настоящее время нашим территориальным департаментом по Алматинской области ведется соответствующая работа. Направлено письмо вышестоящему должностному лицу о принятии соответствующих мер. По данному факту в настоящее время акиматом Талдыкоргана ведется служебное расследование. пресс-секретарь АДГС Ерхан Таткен

Видео с сотрудниками акимата Талдыкоргана выложили в Сеть. По словам автора видеоролика Кайрата Абдрахмана, все происходило ночью возле одного из караоке-баров Талдыкоргана. На кадрах, по его словам, пьяным за руль садится сотрудник ЖКХ и бьет свою супругу. Позднее, как отметил автор видео, чиновника задержали полицейские и привезли в участок для прохождения экспертизы. Также, по словам Абдрахмана, на видео фигурирует замакима Талдыкоргана.

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